Conductor Sufre Infarto, Muere e Impacta Vehículo en Xalapa, Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 15 de abril se registró un incidente que movilizó a los cuerpos de auxilio debido a que se reportó el fallecimiento de una persona del sexo masculino debido a complicaciones de salud en la ciudad de Xalapa.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron este miércoles en la avenida Ébano, a la altura de la calle Ciruelos en la capital del estado de Veracruz, cuando un conductor circulaba por dicha vialidad cuando perdió la vida.

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Según los primeros reportes, la víctima conducía un automóvil de color arena cuando comenzó a presentar complicaciones de salud, lo que provocó que terminara perdiendo el control de su unidad, por lo que comenzó avanzando y terminó por impactar a otro automóvil, el cual, debido al golpe, chocó contra un poste.

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Se desconoce la identidad de la persona que murió por un infarto mientras conducía en la ciudad de Xalapa

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios y realizar la valoración a la persona.

Fueron los mismos paramédicos quienes dieron a conocer que la víctima ya no contaba con signos vitales, confirmando de esta manera su muerte. Debido a este hecho, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para preservar la escena.

Minutos más tarde, en el lugar se vio la presencia de elementos de Servicios Periciales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo. Hasta este momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial.

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