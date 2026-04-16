Hombre Muere en Accidente de Motocicleta en Carretera Costera del Golfo en Acayucan, Veracruz
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Un hombre perdió la vida tras accidentarse en su motocicleta, en la carretera Costera del Golfo, al sur del estado de Veracruz
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La noche del miércoles 15 de abril, se registró un accidente sobre la carretera Costera del Golfo, donde murió un hombre cuando circulaba en su motocicleta, el cual presuntamente, era un elemento del Ejército Mexicano.
Este accidente ocurrió a la altura de la localidad de Ixtagapa, en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz. La víctima fue identificada como Christopher Isaac "N" de 20 años de edad, originario de la comunidad de Campo de Águila.
Se presume que al intentar esquivar un bache, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una camioneta de carga. Al llegar los paramédicos de Protección Civil de Acayucan para brindar la atención, solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo las diligencias correspondientes.
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