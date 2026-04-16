Dos Personas Mueren tras Chocar Contra Camioneta en Veracruz; Conductor Fue Detenido

La madrugada de este jueves 16 de abril, se registró un fuerte accidente sobre la avenida Allende entre las calles Canal y Esteban Morales de la ciudad de Veracruz, donde dos personas perdieron la vida.

La mujer y hombre a bordo de la motoneta, fueron embestidos por el conductor de la estaquita, hizo salieran proyectados al pavimento y murieron casi al instante. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar la atención, sin embargo, confirmaron que no tenían signos vitales.

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Mientras tanto, el chofer y otra persona de la camioneta fueron esposados y retirados en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta que se esclarezca su situación legal. La vialidad se mantuvo cerrada por cerca de dos horas.

Accidente en 5 de Mayo y Juárez deja una persona lesionada en Veracruz

Un vehículo que circulaba sobre la calle Benito Juárez esquina avenida 5 de Mayo en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, se frenó de golpe al ver el semáforo en rojo sin percatarse que una motociclista venía detrás suyo.

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Debido a la maniobra del conductor de la moto volanteo para esquivar el golpe y terminó en el suelo. Al lugar del accidente, llegó tránsito municipal del municipio de Veracruz, que auxilió a la conductora del vehículo que debido al susto se le subió la presión.

Cabe mencionar, que el conductor de la moto permaneció en el suelo hasta que llegó su aseguradora. Además, el tránsito vial se vio afectado por alguno minutos, a pesar de ser una zona altamente transitada durante las primeras horas del día, en ese cuadro de la ciudad de Veracruz.

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LLZH