Ataque Armado Genera Movilización de Autoridades en Coatzacoalcos, Veracruz

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas se registró durante la tarde de este jueves 16 de abril en el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, debido al reporte de un hecho de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se registró en las calles de Pedro Moreno y Transístmica en el municipio anteriormente mencionado luego de ocurrir un intercambio de disparos entre sujetos desconocidos y la policía municipal.

Información en desarrollo...