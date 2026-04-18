Hallan Bolsas con Presuntos Restos Humanos en Carretera Villahermosa-Coatzacoalcos de Veracruz

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas se registró durante la tarde de este sábado 18 de abril debido al reporte en el que se informaba acerca del hallazgo de presuntos restos humanos a orillas de una carretera al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se registró debido a que fueron hallados presuntos restos humanos dentro de bolsas negras de plástico en las inmediaciones de la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, perteneciente a la zona sur.

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Según la información recabada, dentro de las bolsas, las cuales se encontraban a un costado de la vía carretera, había presuntos restos humanos, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas en dicha zona para realizar los trabajos correspondientes en el lugar del hallazgo.

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Se desconoce la identidad de los restos encontrados en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos

Al sitio donde fue reportado el hecho acudieron elementos de la Policía Estatal, así como Guardia Nacional, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento del área e iniciaron las diligencias correspondientes para realizar el levantamiento de los restos hallados en el lugar.

Se dio a conocer que, debido a la localización de estos restos, se realizó la integración de la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han dado mayores detalles acerca de este hecho de violencia registrado en la zona sur del estado de Veracruz.

Debido a que no hay un reporte oficial por parte de las autoridades, no se ha confirmado de manera oficial cuál podría ser el número de víctimas; tampoco se han dado detalles acerca de la reclamación de los cuerpos, razón por la cual aún permanecen en calidad de no identificados.

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