Detienen en Cancún a José Luis "N" por Presunto Feminicidio Registrado al Sur de Veracruz

Durante el transcurso de este sábado 18 de abril, se dio a conocer sobre la detención de una persona del sexo masculino en Cancún, Quintana Roo, como presunto responsable del delito de homicidio contra una mujer en el municipio de Soteapan, al sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, se trata de un hombre identificado como José Luis "N", quien habría sido capturado en Cancún, Quintana Roo, luego de permanecer prófugo de la justicia durante aproximadamente cinco años.

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Según lo informado, la detención se realiza al ser señalado como presunto responsable de haber privado de la vida a la víctima con iniciales M. K. H. O., asesinada en Soteapan. Se informó que fue trasladado a la Ciudad Judicial para la audiencia inicial, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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¿Cómo ocurrieron los hechos por los que José Luis "N" es señalado?

De acuerdo con lo informado, fue el pasado lunes 23 de agosto del 2021 cuando la víctima con iniciales M. K. H. O. fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes iniciaron su búsqueda luego de haber perdido contacto con ella.

Días después, se informó que el cuerpo de la mujer que fue reportada como desaparecida había sido localizado en aguas del río Huazuntlán, ubicado debajo del puente Soteapan, a un costado de la carretera a la altura del tramo Mirador–Saltillo.

Según los reportes, al momento de la localización, el cuerpo de la víctima presentaba notables huellas de violencia; estaba amarrada del cuello y con una herida en el pecho, la cual presuntamente habría sido realizada con un objeto punzocortante.

A decir de familiares y conocidos de la víctima, quien al momento de ser localizada contaba con 47 años de edad, se desempeñaba como artesana y era reconocida en el municipio de Coatzacoalcos por su labor en el rescate de animales.

Asimismo, se dio a conocer que el hoy detenido José Luis “N” es originario de la Ciudad de México y presuntamente trabajador de plataforma; se presume, según familiares y conocidos de la mujer, que el sujeto mantenía una relación de pareja con la víctima.

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