Sujetos Armados Asesinan a Tiros a Taxista en el Sur de Veracruz
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Se reportó un hecho violento ocurrido en el Fraccionamiento Villas del Vergel en Cosoleacaque, en donde un taxista fue asesinado en un ataque armado.
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En Cosoleacaque, durante la noche del jueves 16 de abril se reportó un hecho violento, los primeros informes dieron a conocer que un taxista fue asesinado en un ataque armado. El hecho violento se registró en el fraccionamiento Villas del Vergel, perteneciente a la congregación San Pedro Mártir.
La víctima fue identificada como Arnulfo “N”, de alrededor de 40 años, quien manejaba un taxi de Minatitlán, con número económico 758. El conductor fue atacado o por dos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta.
Este hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, quienes se trasladaron hasta el punto para tomar conocimiento del hecho. Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes. En el punto y lugar aledaños se mantiene un operativo de seguridad para esclarecer este asesinato.
Información en desarrollo…
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