Reportan Mortandad de Peces en Cazones de Herrera, Veracruz; Autoridades Investigan el Hecho

En días recientes, habitantes de la zona norte del estado de Veracruz han dado a conocer desde el pasado miércoles 15 de abril la presencia de peces muertos en el río Cazones, la cual, según pobladores, es atribuida a la presunta contaminación del afluente.

De acuerdo con la información brindada por el Director de Protección Civil del municipio de Cazones de Herrera, se realizó un recorrido en el río, a la altura de la Balsa Paquita, ubicada en Bajo Grande, lugar donde fue reportada la presunta mortandad de peces.

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El funcionario mencionó que durante el recorrido realizado, el cual tuvo una extensión de aproximadamente dos kilómetros, pudieron confirmar que efectivamente existen ejemplares de peces e incluso jaibas sin vida en la zona de la Riviera, recalcando que en toda la orilla hay una cantidad considerable de peces muertos.

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Autoridades buscan rastros de hidrocarburo en el río Cazones, al norte de Veracruz

Se dio a conocer que se continuó el recorrido en busca de evidencia de alguna mancha de hidrocarburo, ya que en días anteriores se reportó un derrame en la zona de Poza Rica y Coatzintla. Asimismo, informaron que se realiza la investigación para posteriormente hacer el reporte a las autoridades correspondientes.

El Director de Protección Civil mencionó que durante el recorrido, en el río se encontró una botella que presentaba manchas de hidrocarburo y que realizarán los reportes necesarios a las instancias correspondientes.

Finalmente, en el video exhortó a los pescadores para que tomen las debidas precauciones y sigan las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, Salud y Ecología para evitar el riesgo de que se dañe a la población de las comunidades aledañas a donde se registró dicha mortandad de especies en el río Cazones, localizado al norte de la entidad.

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