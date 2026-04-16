Mujer es Asesinada en Ataque Armado en Ixhuatlancillo; Dos Personas Resultaron Lesionadas

Los hechos violentos siguen registrándose en la región de las altas montañas. La tarde de este jueves 16 de abril, se reportó un ataque armado que movilizó a elementos de corporaciones policiacas en el municipio de Ixhuatlancillo; dejó como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, derivado de estos hechos se dio a conocer que una persona del sexo masculino habría perdido la vida. La mujer fue identificada como Yamileth "N", quien, según la información brindada por testigos, se desempeñaba como líder taxista en la región.

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Asimismo, se dio a conocer que en el hecho violento también resultaron lesionadas dos personas más, quienes presuntamente se encontraban acompañando a la víctima al momento del ataque registrado en dicho lugar.

Estos hechos violentos se registraron en la esquina de las calles Galicia y San Isidro, localizadas en el fraccionamiento Los Olivos, donde vecinos del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que rápidamente dieron aviso a los cuerpos de seguridad a través del número de emergencias 911.

Al lugar en el que se registraron los hechos de violencia arribaron varios elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron a llevar a cabo el acordonamiento del área conforme a como lo marcan los protocolos de cadena de custodia, preservando así la escena del ataque.

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Elementos del cuerpo de paramédicos también arribaron al sitio para intentar brindarle los primeros auxilios a la mujer que se encontraba a bordo de un automóvil de color verde; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, los elementos del cuerpo de paramédicos se encargaron de gestionar el traslado de las personas lesionadas a un centro hospitalario privado del municipio de Orizaba, donde la entrada fue resguardada por elementos de la Policía.

Hasta este momento, el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas en el mismo hecho violento se desconoce; asimismo, su identidad tampoco ha sido confirmada de manera oficial por parte de las autoridades.

Personal de la Fiscalía Regional de Justicia del distrito XV en Orizaba realizó las diligencias para el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos en el municipio de Ixhuatlancillo, donde hallaron al menos quince casquillos percutidos, y se inició la carpeta de investigación.

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