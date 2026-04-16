Hombre es Atacado a Disparos Mientras Caminaba por Calles de Veracruz; Autoridades Investigan

En Minatitlán, durante la noche del miércoles 15 de abril un hombre hasta el momento no identificado resultó lesionado de un balazo en la cabeza, cuando caminaba sobre la calle Leandro Valle, en la colonia Insurgentes Norte del sector Framboyán.

Los primeros reportes han señalado que un sujeto le disparó en una ocasión, provocándole la herida por ellos se reportó el hecho a las autoridades correspondientes, al punto se trasladaron paramédicos de Protección Civil quien le brindaron los primeros auxilios y se encargaron que lo trasladaron al Hospital General, se estado de salud es reportado como delicado.

Video Hombre que Intentaba Robar Cobre Murió Electrocutado en Córdoba | N+

El lugar de los hechos fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación por estos hechos, con el objetivo de esclarecer el ataque y dar con el paradero de quien o quienes lo cometieron y huyeron con rumbo desconocido.

Hombre es asesinado a tiros al interior de su vivienda en Veracruz

Fue durante las primeras horas de este jueves en Acayucan un hombre fue asesinado a disparos en un ataque directo al interior de una vivienda del fraccionamiento Las Palmas. Fue identificada como Víctor Manuel “N”, de 32 años de edad, que tenía su domicilio en la esquina de las calles Palma Cocotera y Palma Alejandra.

Se presume que sujetos armados ingresaron a la vivienda y le dispararon para posteriormente huir con rumbo desconocido. La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes.

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Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal, realizaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables; sin embargo, no se reportan personas detenidas.

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