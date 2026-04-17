Mujer Resulta Lesionada al Caer de Varios Metros en Plaza Comercial de Boca del Río, Veracruz

La noche de este viernes 17 de abril se registró un accidente en el estacionamiento de una plaza comercial de la ciudad de Boca del Río, en Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer habría resultado lesionada tras el percance.

Según lo informado en el lugar, la mujer, presumiblemente una cliente del centro comercial, habría caído de aproximadamente seis metros de altura en el área de estacionamiento luego de salir de la zona de comedores de dicho inmueble, por lo cual testigos rápidamente dieron aviso a los cuerpos de emergencias.

Personal de seguridad de la plaza y una persona que se identificó como médico auxiliaron a la víctima a la espera del arribo de personal del cuerpo de paramédicos. Se dio a conocer que la mujer tendría aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Los detalles de su caída aún no son informados.

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Se desconoce la identidad de la mujer lesionada en una plaza comercial de Veracruz

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la mujer estuvo inconsciente y por lo que en un principio se temió acerca de su estado de salud, por lo que se espera al personal correspondiente para su valoración y de esta manera determinar si es necesario gestionar su traslado a un centro hospitalario para que se le brinde la atención médica necesaria.

Hasta este momento, no se han dado mayores detalles acerca de este hecho por parte de autoridades o por la administración del inmueble, por lo que la identidad de la persona aún permanece como desconocida, esto tras caer desde varios metros de altura en la zona de estacionamiento de una plaza comercial de la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

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