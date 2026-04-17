Hallan a Dos Taxistas sin Vida en Paraje de Nautla; Su Desaparición Fue Reportada en Tecolutla

Durante la tarde de este viernes 17 de abril, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad debido al reporte en el que se informaba acerca del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio de Nautla, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades locales reportaron el hallazgo de dos cuerpos de personas que fueron privadas de la vida en un paraje del municipio de Nautla; familiares confirmaron que los cuerpos correspondían a Esteban y Julián, quienes se desempeñaban como taxistas en la zona y quienes habían sido reportados como desaparecidos.

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Los cuerpos de los operadores del volante fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Misantla para que les fuera realizada la necropsia correspondiente por ley.

Mientras tanto, familiares y compañeros de trabajo de Esteban y Julián exigen a las autoridades que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los posibles responsables.

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¿Cuándo se reportó la desaparición de los taxistas Esteban y Julián al norte de Veracruz?

La tarde del pasado jueves 16 de abril, dos taxistas fueron reportados como desaparecidos en la localidad conocida como Casitas, la cual es perteneciente al municipio de Tecolutla, ubicado en la zona norte del estado de la entidad veracruzana.

Familiares de los dos operadores del transporte público en su modalidad de taxi, tras varias horas de no saber nada acerca del paradero de ambas personas, reportaron el hecho luego de que desaparecieran al haber salido a realizar un servicio.

Luego de no tener respuesta tras haber realizado el reporte, familiares y amigos iniciaron una manifestación en la que realizaron el bloqueo de la carretera federal 180 a la altura de la localidad de Casitas, lo que originó que cientos de automovilistas se quedaran parados sobre la cinta asfáltica.

Al bloqueo carretero también se sumaron más taxistas de la zona, así como amigos, conocidos y vecinos de las diferentes localidades aledañas a este tramo vial, que exigían a las autoridades encontrar a los operadores de transporte público sanos y salvos.

La manifestación se prolongó hasta la mañana de este viernes 17 de abril, y fue levantada cuando autoridades locales reportaron el hallazgo de dos personas privadas de la vida en un paraje del municipio de Nautla; familiares confirmaron que los cuerpos correspondían a Esteban y Julián.

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