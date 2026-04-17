Autoridades Atienden Presunta Fuga de Hidrocarburo en Pozo Concepción-134, al Sur de Veracruz

Luego de darse a conocer el pasado jueves 16 de abril sobre un derrame de crudo en un pozo de hidrocarburo localizado en la comunidad de La Concepción en el municipio de Minatitlán, en la zona sur de la entidad veracruzana, este viernes 17 de abril acudieron autoridades para verificar los daños y recolectar el crudo que presuntamente está dañando el lugar.

De acuerdo con lo informado, como parte de los trabajos realizados por personal capacitado, en el lugar han sido instaladas varias barreras contenedoras; sin embargo, habitantes del lugar han solicitado el taponamiento definitivo del pozo petrolero, es decir, que el sitio quede clausurado.

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Indican que con esto esperan que se evite una mayor contaminación en el lugar, la cual podría alcanzar a llegar a la Laguna de Mezcalapa, ya que dicho cuerpo acuífero es una de las principales fuentes de ingresos de cerca de 300 pescadores y sus familias en la zona.

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Habitantes solicitan la remediación del daño en la zona afectada

Durante el transcurso del pasado jueves 16 de abril, en La Concepción, perteneciente a la zona rural de Minatitlán, municipio localizado al sur de Veracruz, habitantes denunciaron nuevamente una aparente fuga de hidrocarburo proveniente presuntamente de un pozo petrolero que ha permanecido en abandono por más de 30 años.

Según las declaraciones de los pobladores, el pozo presenta escurrimientos constantes de crudo. Señalan que recientemente se han realizado trabajos en la zona; sin embargo, indican que únicamente se trata de acciones temporales que no resuelven el problema de fondo.

Los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata con una solución técnica definitiva que permita el cierre total del pozo, así como la pronta remediación del daño en el área afectada.

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