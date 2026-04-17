Aviso por Frente Frío 45 en Veracruz: Checa el Pronóstico de Lluvias y Tormentas

Protección Civil de Veracruz emitió un aviso especial por el arribo de un nuevo sistema frontal el cual causará afectaciones en el estado de Veracruz. Lo modelos de pronósticos indican que el frente frío 45, actualmente sobre el noroeste del país, ingrese al noroeste del Golfo de México alrededor de la medianoche del sábado 18, y alcance el norte de Veracruz la tarde del domingo 19. Durante este periodo, se prevé que, el frente interaccione con una vaguada cuyo eje se ubicará sobre el oeste y suroeste del Golfo de México.

Se prevé que, tal situación meteorológica modifique significativamente las condiciones del tiempo en Veracruz a partir de la madrugada del próximo domingo 19, con aumento significativo del potencial de lluvias y tormentas (descargas eléctricas, viento en rachas, posibles granizadas y en ocasiones torbellinos), viento del norte fresco a fuerte en la zona de costa, y ligero descenso de la temperatura máxima.

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Las autoridades en materia de Protección Civil en la entidad emitieron una serie de recomendaciones ante la llega del frente frío 45 a Veracruz.

Evitar periodos prolongados al sol.

Mantenerse hidratado.

No realizar quemas.

Estar al pendiente ante el aumento del potencial de lluvias y tormentas a partir del domingo y registro de un evento de norte el cual se preve puede ser de intensidad fuerte.

Aquí el pronóstico ampliado para este fin de semana en Veracruz

Ee viernes 17 de abril se pronostico como caluroso al mediodía, probabilidad baja de lluvias. Viento del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h. Templado a fresco por la noche y madrugada. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

El sábado 18 de abril se espera que se intensifique el calor y persista la probabilidad baja de lluvias. Viento del Noroeste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h, en los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan se registra surada con rachas de 40 a 55 km/h. Templado a fresco por la noche y madrugada. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

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El día domingo 19 de abril se contempla un posible aumento en el potencial de lluvias y tormentas, con acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm en las partes altas de las cuencas de las cuencas del Pánuco al Tecolutla, cuencas Nautla al Colipa y entre las cuenca del Papaloapan al Tonalá, incluyendo Los Tuxtlas, sin descartar mayores.

El viento se espera sea del Noroeste y Norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en la costa. La intensidad del calor disminuye y se mantiene ambiente templado a fresco a frío por la noche y madrugada. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

Para el Lunes 20 el pronóstico indica que será nublado con lluvias y tormentas, con acumulados de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm en las partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá, sin descartar mayores. Viento del noroeste y Norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en las costas. Ambiente templado a relativamente caluroso y se mantiene ambiente templado a fresco por la noche y madrugada. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

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