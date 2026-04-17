Frente Frío 45 Provocará Lluvias y Tormentas en Tamaulipas Este Fin de Semana

Autoridades de Protección Civil mantienen en vigilancia las condiciones atmosféricas ante el ingreso del frente frío 45 que podría impactar a Tamaulipas durante este fin de semana. De acuerdo con el reporte oficial, el sistema estaría cruzando la región entre la noche del sábado y el transcurso del domingo, generando cambios importantes en el clima.

El ingreso del frente frío 45 favorecería un incremento en la inestabilidad atmosférica, lo que podría derivar en tormentas, chubascos y actividad eléctrica en distintas zonas del estado.

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Ingreso del Frente Frío 45 en Tamaulipas

Además, se prevé la presencia de un evento “Norte”, acompañado de rachas de viento y un ligero descenso en la temperatura. Protección Civil exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones podrían cambiar en las próximas horas.

Se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o con antecedentes de afectaciones por lluvias.

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