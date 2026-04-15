Emiten Fichas de Búsqueda por Joven Mujer y su Hijo Desaparecidos en Etchojoa, Sonora
Se emitió una ficha de búsqueda por una joven mujer identificada como Ismary Yarely Villegas Ramírez y el menor Yael Emmanuel Villegas Ramírez quienes se encuentran desaparecidos en Etchojoa, Sonora.
La desaparición de una joven mujer y su hijo de apenas un año de edad, ha generado una movilización entre familiares y colectivos de búsqueda, quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.
Se trata de Ismary Yarely Villegas Ramírez y el menor Yael Emmanuel Villegas Ramírez, quienes no han sido localizados desde el domingo 12 de abril pasado, fecha en que desaparecieron del municipio de Etchojoa.
El colectivo Buscadoras Huatabampo Sonora difundió la ficha de búsqueda a través de redes sociales, haciendo un llamado a compartir la información y aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.
Se puso a disposición de la población el número 646 278 6319, donde se garantiza confidencialidad a quienes proporcionen datos que contribuyan a la localización de madre e hijo.
Roberto Bahena N+
