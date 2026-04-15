Mujer es Asesinada a Balazos Dentro de su Domicilio en Ciudad Obregón, Sonora

Producto de un ataque armado, una mujer fue asesinada cuando se encontraba al interior de su vivienda la noche del martes en la colonia Alameda, de Ciudad Obregón.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Isla Huivulai, entre Isla Roca Partida e Isla Tortuga, donde presuntamente sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon en contra de la víctima.

La mujer fue atendida por paramédicos pero ya no contaba con signos vitales

Tras el reporte, paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria, sin embargo, confirmaron que la mujer, quien fue identificada como Patricia “N”, de 44 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal cajemense acordonaron el área para resguardar la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, con el fin de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

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