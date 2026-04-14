Hombre de la Tercera Edad es Localizado Sin Vida Dentro de Parque Infantil de Sonora

Un hombre de la tercera edad que se desempeñaba como guardia de seguridad en el Parque Infantil de Hermosillo, fue localizado sin vida en el área de baños del lugar, confirmó el sistema DIF Sonora.

La víctima fue identificada como Guadalupe Rivera Dórame, cuyo fallecimiento fue confirmado la tarde del lunes por la dependencia estatal, la cual también expresó sus condolencias a familiares y seres cercanos.

Adulto mayor localizado sin vida contaba con complicaciones de salud

De manera preliminar, se indicó que el adulto mayor presentaba complicaciones de salud, aunque hasta el momento no se ha precisado de forma oficial la causa del deceso.

En marzo pasado, el ahora fallecido había sido expuesto sin su consentimiento en un video difundido en redes sociales, donde un creador de contenido se burlaba de personas con espectro autista o neurodivergentes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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