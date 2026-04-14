Nuevos Costos de Casetas en Sonora en 2026: ¿Cuáles Son las Tarifas Tras Aumento de CAPUFE?

A partir del pasado 13 de abril ya se hizo efectivo un aumento del 5% en el costo de las casetas que hay en Sonora, por lo que ahora atravesar la Carretera Federal Número 15, desde Estación Don a Nogales, tendrá un costo total de 647 pesos, solo de peaje para vehículos normales.

Viajando de sur a norte, primero están las casetas de Estación Don, en Navojoa, la de Fundición y Esperanza, en Cajeme, las cuales ahora tiene un costo de 114 pesos, cada una.

Después está la opción de usar el libramiento de Ciudad Obregón, que en estos momentos tiene un costo de 105 pesos por automóvil, y el libramiento de Guaymas, con una cuota de 48 pesos.

Casetas de Hermosillo de las más caras de Sonora

Se continúa con la caseta ubicada en la salida norte de Hermosillo que también tiene un costo de 114 pesos, y finalmente la caseta del libramiento de Magdalena que cuesta 38 pesos, siendo la más barata de todas.

A este costo se le puede agregar la opción de utilizar el libramiento de Hermosillo, que tiene un costo de 158 pesos, siendo la más cara de Sonora, y sirve para no entrar a la ciudad, por lo que con ello se habrán pagado en casetas 805 pesos.

Estos nuevos precios de casetas estarán vigentes durante todo el 2026, según anunció Caminos y Puentes Federales.

Reportero: Gerardo Moreno N+

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