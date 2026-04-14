Mujer Estadounidense es Detenida en Posesión de Tabletas de Fentanilo en Nogales, Sonora

Autoridades de los tres niveles de gobierno lograron el aseguramiento de aproximadamente cinco kilogramos de fentanilo en tabletas, así como la detención de una mujer de nacionalidad estadounidense durante un operativo coordinado en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, la sustancia ilícita estaba distribuida en 10 paquetes que eran transportados en un vehículo blanco, modelo 1998, el cual también fue asegurado como parte del procedimiento.

Mujer fue detenida por delitos contra la salud

La detenida, identificada como Ashley “N”, fue puesta a disposición del Ministerio Público del fuero federal por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, instancia encargada de continuar con las investigaciones.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con el Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal, como parte de los operativos permanentes para combatir el tráfico de drogas en la zona fronteriza.

Reportero: Roberto Bahena N+

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