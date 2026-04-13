Evacúan a 146 Infantes de Guardería por Conato de Incendio en Hermosillo, Sonora

La estancia infantil El Paraíso fue evacuada la mañana de este lunes, debido a un incendio de maleza que se generó a un constado de las instalaciones donde se encontraban 146 niñas y niños, al momento del siniestro.

El personal de la instancia infantil coordinó la evacuación de la guardería, sacando a los menores de forma ordenada y en cunas, debido a que material incandecente estaba cayendo en el patio de juegos.

Padres de familia acudieron a recoger a sus hijos tras el incendio

La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos, agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y Coordinación de Protección Civil.

Al enterarse de la situación de riesgo, algunos padres acudieron a recoger a sus hijos, mientras continúan las labores de extinción del fuego en un predio baldío, junto a la estancia infantil localizada en Bulevar Lqs Torres 204, en la colonia Las Vistas, entre los bulevares Morelos y Progreso.

Reportero: José Ponce N+

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