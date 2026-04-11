Realizan Seguimiento a 8 Casos de Fallecimientos por Sueros Vitaminados en Sonora

Personal de Cofepris, Coesprisson y de la Secretaría de Seguridad Publica se reunieron con el fiscal de Sonora para dar seguimiento a los casos de fallecimientos relacionados a la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como sueros vitaminados.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado explicó que las autoridades sanitarias presentaron un informe en el cual detallan que han realizado operativos de verificación sanitaria, se aseguraron productos y se hizo la supervisión de establecimientos relacionados con la distribución y uso de las soluciones.

Suman 11 casos relacionados con la aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Asimismo, dijo que la dependencia federal confirmó que los análisis de laboratorio que se hicieron a las fórmulas y diversas sustancias involucradas están en etapas avanzadas, los cuales buscan determinar su composición, calidad y posibles riesgos para la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 7 de abril, iban 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de los sueros, de esos 8 son defunciones; 1 persona hospitalizada y 2 más recuperadas.

Reportera: Fernanda Romero N+

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