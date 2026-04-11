Sujeto Detenido por Amenazar de Muerte a su Hermana tras Discutir por Terrenos en Hermosillo

Luego de que Gregorio “N”, de 54 años, amenazó de muerte a su hermana por unos terrenos, fue detenido en el Ejido del Carmen, de San Pedro El Saucito, de acuerdo a información de la Policía Municipal de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron durante el mediodía del viernes, cuando la mujer de 62 años solicitó la intervención de los agentes en las calles López y Tercera en el ejido Del Carmen.

La víctima dijo que el hombre le reclamó por unos papeles de un terreno y al mismo tiempo la advertía que atentaría contra su vida con un cuchillo de 25 centímetros de largo, pero quedó detenido cuando los elementos llegaron a la vivienda.

Detenido por amenazar de muerte a su madre en Hermosillo

En hechos aislados, en la colonia Real de Palmas, fue detenido José Martín “N”, de 30 años, tras amenazar de muerte a su madre de 60 años en el interior de su domicilio.

El sujeto detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.

Reportera: Fernanda Romero N+

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