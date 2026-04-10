Hombre Detenido por Ingresar a Robar en Taller Mecánico Donde Trabajaba en Hermosillo
N+
Luego de ser sorprendido robando en un taller mecánico donde trabajaba, un hombre fue detenido en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Un hombre de 48 años, identificado como David “N”, fue detenido y turnado ante el Ministerio Público, luego de ser sorprendido mientras sustraía mercancía de un taller mecánico ubicado en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de Hermosillo.
El hecho ocurrió alrededor de quince minutos después de la medianoche, cuando los propietarios del lugar reportaron a las autoridades que un extrabajador había ingresado sin autorización al establecimiento, situado en las calles Antonio Castro y Justiniano Castro.
El hombre se apoderó de un contenedor de diésel
De acuerdo con la información policial, el individuo se apoderó de un bidón con 20 litros de diésel, por lo que los oficiales acudieron de inmediato y procedieron a su detención, colocándole los candados de manos.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal por el delito de robo en perjuicio del negocio afectado.
Reportero: Gustavo Moreno N+
Historias recomendadas:
- Un Joven Buzo Perdió la Vida Luego de Emerger del Mar en Bahía de Kino, Sonora
- Sujeto Detenido por Amenazar de Muerte a su Madre de 60 Años en Hermosillo, Sonora
- Carmen Becerra Exige Justicia por su Hija y Busca Impulsar “Ley Leyla” en su Honor en Sonora
JGMR