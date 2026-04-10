Sujeto Detenido por Amenazar de Muerte a su Madre de 60 Años en Hermosillo, Sonora

En distintos hechos registrados entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, elementos de la Policía Preventiva detuvieron a tres personas por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en agravio de sus propios familiares. Siendo todos los casos reportados al norte de la ciudad.

El primer incidente ocurrió alrededor de las onche y media de la noche de ayer jueves, en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, donde una adolescente de 16 años agredió a su hermana de 12, jalándola del cabello hasta tirarla al piso.

Sujeto detenido por amenazar de muerte a su madre en Hermosillo

Minutos más tarde de la medianoche , en la colonia Real de Palmas, fue detenido José Martín “N”, de 30 años, tras amenazar de muerte a su madre de 60 años en el interior de su domicilio.

Sujeto amenazó con un arma blanca a su pareja

Diez minutos después, en la colonia El Mirador, Reyes “N”, de 43 años, fue asegurado luego de amenazar con una navaja a su pareja sentimental de 29 años.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal de los casos.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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