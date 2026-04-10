Un Joven Buzo Perdió la Vida Luego de Emerger del Mar en Bahía de Kino, Sonora
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Un joven perdió la vida luego de realizar actividades de buceo en el mar de Bahía de Kino en Sonora.
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Luego de presentar un probable cuadro de descompresión, un joven perdió la vida en Bahía de Kino tras realizar actividades de buceo en hecho ocurridos ayer jueves.
De acuerdo con el reporte oficial, el buzo perdió la vida alrededor de las ocho y media de la noche, tras ser llevado al Centro de Salud de la comunidad pesquera, ubicado en avenida Tampico y padre Francisco Eusebio Kino.
El joven buzo presentó malestar después de emerger del mar
El joven fue identificado como Hugo, de 25 años de edad, quien reportó malestar después de emerger del fondo marino, por lo que fue llevado a recibir atención médica.
Quienes atendieron la emergencia como primeros respondientes notificaron al Ministerio Público, reportando en los hechos que se trataba de una persona fallecida por descompresión e infarto.
La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para iniciar con las indagatorias pertinentes y esclarecer las circunstancias de la muerte.
Reportero: Gustavo Moreno N+
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JGMR