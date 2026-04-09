Madre de Zahid Castro, Joven que Murió por Aplicación de Suero en Sonora Habla del Caso

Tras la muerte de 8 personas en Hermosillo, Sonora, por presunto suero intravenoso, la madre de Zahid Castro, una de las víctimas mortales, habló ante las cámaras de N+ Sonora y mencionó datos sobre el fallecimiento de su hijo.

La madre señaló que el joven pasó sus últimas horas inquieto, sin poder respirar, señales que él y su familia desconocían si eran a causa de un suero vitaminado que le habían puesto dos días antes de que perdiera la vida.

“La hemorragia nunca le paró, se estaba quemando mi hijo por dentro”, dijo la madre de Zahid

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¿Qué se sabe sobre Zahid Castro, víctima de clínica de suero vitaminado?

El joven tenía 22 años, era papá de dos hijos, con pareja y sacaba adelante a su familia trabajando como repartidor de comida en motocicleta. Su mamá, Sulema Yasmín Lagarda detalló a N+ Sonora que su hijo no padecía ninguna enfermedad y supo de las fórmulas en 2025 por publicidad en redes sociales.

"En verano se anduvo aplicando más por el calor, él se la llevaba en la calle con el solazo, todo el día, hasta en la noche, era repartidor y sí, se la llevaba en la moto”

Pero la última vez que solicitó el suero a su casa, fue para aliviar una resaca que le desencadenó una serie de síntomas que nunca había presentado.

“Se sintió extraño, que a él algo no le gustó, no sintió igual que otras veces, le empezó a arder, de ahí se empezó a marear y se fueron al hospital, cuando llegó allá super mareado no podía ni sostenerse por sí mismo en pie”. Dijo la madre

Zahid llegó al hospital, estuvo en observación médica y la misma noche, así como entró, fue dado de alta del Hospital General de Especialidades ya que fue diagnosticado por deshidratación, llegó a su casa y permaneció inquieto con problemas de respiración. En la mañana que se despertó fue al baño y se empezó a desangrar.

El domingo 29 volvió al hospital pero con otras complicaciones y síntomas como hemorragias, ronchas y vista borrosa.

"Muy mal el diagnóstico que dieron, dijeron que era rickettsia desde que llegó por los puntitos que traía en la piel; la oxigenación la traía muy muy baja, las plaquetas, ya mi hijo se iba desangrando. Decía mi hermana que a las horas de haber llegado que le dijo el doctor que ya sus órganos estaban fallando”

“El día sábado cuando mi hijo se interna y les hace saber que se puso el suero ¿por qué no le hicieron estudios? ¿Por qué lo dieron de alta? El día domingo cuando mi hijo ya estaba muy muy mal, fue cuando le dijeron que era rickettsia y posible dengue hemorrágico”, dijo la madre del joven

Zahid perdió la vida la mañana del 30 de marzo; de acuerdo al acta de defunción falleció por insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica y choque séptico.

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