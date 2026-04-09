Carmen Becerra Exige Justicia por su Hija y Busca Impulsar “Ley Leyla” en su Honor en Sonora

Carmen Angélica Becerra Valencia, madre de Leyla, adolescente de 15 años que fue privada de la vida cerca de Sonoyta, anunció que buscará impulsar una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la intención de que la legislación lleve el nombre de su hija. La propuesta surge en medio de su exigencia de justicia por el caso ocurrido el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio General Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con la información proporcionada, Carmen Becerra manifestó que su objetivo es promover cambios en la ley aplicable a menores infractores, al considerar que es necesario modificar el marco jurídico actual para reducir casos similares. La madre señaló que le gustaría que la iniciativa llevara el nombre de Leyla como una forma de memoria y como parte de su reclamo de justicia.

Carmen Becerra, madre de Leyla realizó una marcha exigiendo justicia por su hija.

Este jueves 9 de marzo, encabezó una marcha y protesta acompañada por familiares, amigos y ciudadanos en San Luis Río Colorado. La movilización se realizó en el exterior de los juzgados penales, el Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Centro de Reinserción Social, donde dejó en claro su exigencia de una revisión del caso.

Denunció presuntas irregularidades dentro del juicio seguido contra dos adolescentes de 13 y 15 años, señaladas como responsables de la muerte de Leyla por asfixia mecánica. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025, en el ejido El Desierto, dentro del municipio General Plutarco Elías Calles.

Asimismo, la madre reveló que días después de que las señaladas fueron llamadas a declarar, recibió de manera anónima un video en el que pudo identificar a las dos menores. Según explicó, las imágenes mostraban la crueldad del hecho, lo que la llevó a cuestionar la forma en que son juzgados legalmente los adolescentes involucrados en delitos graves.

La madre de Leyla buscará asesoría legal para la nueva ley que busca crear.

Carmen Becerra adelantó que buscará asesoría legal para avanzar en la propuesta de modificación a la ley y continuar con su exigencia de justicia. También informó que pretende encabezar una organización para visibilizar otros casos similares registrados en Sonora.

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