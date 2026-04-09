Matan a Hombre en Barbería de Ensenada; Estaba Sentado en Una Silla para Cortarse el Cabello

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del pasado miércoles 9 de abril al interior de una barbería ubicada en la colonia Popular Primera Sección, en Ensenada. El ataque fue reportado alrededor de las 19:27 horas, que alertó sobre una persona presuntamente lesionada por proyectil de arma de fuego en el cruce de la calle Ignacio Allende y calle Sonora.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte. Al arribar, confirmaron la situación al localizar en el interior del negocio a un hombre sentado en una silla para cortar el cabello, quien vestía pantalón azul de mezclilla y tenis negros, además de presentar manchas pardo rojizas en la escena.

Asesinan a hombre dentro de una barbería en Ensenada.

Ante la falta de respuesta de la víctima al llamado de los oficiales, se solicitó de inmediato la presencia de paramédicos para brindarle atención. Minutos después, el personal de emergencias realizó la valoración correspondiente y determinó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima quedó dentro de una de las sillas de la barbería con múltiples heridas provocadas por arma de fuego, lo que confirma que el ataque ocurrió al interior del establecimiento mientras la persona se encontraba en el lugar.

Tras la confirmación del fallecimiento, los agentes procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena y facilitar las diligencias ministeriales. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio, por lo que el caso permanece en etapa de investigación.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP