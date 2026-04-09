Nuevo Récord de Temperatura en Mexicali con 41.5 Grados; No Se Superaba Desde 1989

Mexicali registró este 8 de abril una temperatura máxima de 41.5 grados centígrados, superando el récord histórico para esa misma fecha, que era de 39.9°C y se mantenía desde 1989, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La jornada estuvo marcada por un intenso calor que se dejó sentir con fuerza en distintos puntos de la ciudad.

Según el reporte, la temperatura registrada no solo colocó a la capital bajacaliforniana en un escenario de calor extremo, sino que además rebasó la marca histórica establecida hace más de tres décadas para el 8 de abril.

Mexicali rompe récord de temperatura que tenía más de 30 años.

Durante el día, las altas temperaturas generaron condiciones de riesgo, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, por lo que se emitieron recomendaciones para tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y al ambiente caluroso.

El nuevo récord alcanzado por la ciudad causó asombro entre las autoridades, al pasar de 39.9°C registrados en 1989 a los 41.5°C reportados este año 2026 para la misma fecha. Este dato coloca al 8 de abril como una jornada históricamente calurosa para Mexicali.

Ante este panorama, autoridades recordaron que permanecen activos los refugios temporales y centros de hidratación, destinados a brindar apoyo a personas que requieran resguardo o asistencia por las altas temperaturas.

Hasta el momento, la información oficial mantiene el llamado a la población para extremar precauciones y hacer uso de los espacios de apoyo disponibles, en medio de una jornada que rompió el récord histórico de calor en la ciudad.

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Información de Kitzia Flores | N+

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