"Abrían Desde las 3 de la Mañana", Asegura Vecino Anónimo de Clínica de Sueros en Sonora

La clínica en la que se suministraban diversos tratamientos, entre ellos sueros vitaminados, operada por Jesús Maximiano "N" operaba bajo una dinámica extenuante, desde las tres de la mañana hasta casi la media noche, de acuerdo a lo que comentó a N Más un vecino del lugar.

"Aquí la gente realmente empezaba a llegar después de las seis de la tarde, el doctor yo se que abría a las tres de la mañana y cerraba hasta las 11 de la noche sin pararle... te anotabas y te ibas o mucha gente se llevaba el suero y se lo llevaba en el carro puesto, manejando y con el suero puesto, gente ya muy acostumbrada".

Nunca había escuchado malas referencias del médico Maximiano "N"

Mencionó que nunca había escuchado malas referencias del médico hasta ahora.

“Nunca habíamos escuchado malas referencias del doctor, siempre era: ‘el doctor me salvó de cáncer´ ´el doctor me salvó’, por parte de clientes de él que venían con nosotros pero nada de que por culpa del doctor empeoré”.

De la misma manera señaló que a la clínica acudían personas de diferentes partes y el médico también viajaba a otras ciudades de México a poner sueros.

Hoy, la clínica está en silencio dejando tras de sí un rastro de testimonios divididos.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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