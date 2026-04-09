Hombre Resulta Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Un hombre de 38 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche del miércoles, en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la ciudad.

De acuerdo con información de corporaciones de Seguridad Pública, los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas del miércoles, en un domicilio ubicado sobre la calle Santa Rosalía, donde la víctima, identificada como Pablo “N”, se encontraba en el interior del inmueble cuando fue atacado a balazos.

Domicilio del ataque a balazos es presunto punto de venta de droga en Hermosillo

Según el informe oficial, el lugar señalado es identificado como un presunto punto de venta de droga, hasta donde arribó un sujeto a bordo de un vehículo de color oscuro, quien, sin mediar palabra, abrió fuego contra el hombre, impactándolo en el abdomen bajo.

Tras la agresión, el lesionado fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a recibir atención médica, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

En el sitio, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron como indicios al menos dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

Realizan investigaciones para dar con el presunto responsable

Elementos de seguridad implementaron un operativo en la zona para dar con el presunto responsable, de quien no se revelaron más datos de sus características físicas.

Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad del agresor, así como el móvil del ataque.

Reportero: José Ponce N+

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