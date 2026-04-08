Sujeto Detenido tras Intentar Agredir a su Hermana con una Pala en Hermosillo, Sonora

Tras intentar agredir a su hermana con una pala, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, al norponiente de Hermosillo.

El detenido fue identificado como Manuel Rosario “N”, de 43 años de edad, quien además jaloneó a la víctima, una mujer de 60 años, en hechos ocurridos en la colonia Laura Alicia Frías, sobre la avenida Constelación Acuario.

La afectada solicitó apoyo policial y señaló que cuenta con una orden de restricción contra su hermano, debido a que en ocasiones anteriores ya había intentado agredirla, por lo que el sujeto fue asegurado por los agentes.

Sujeto detenido en posesión de un arma de fuego en Hermosillo

En hechos aislados, un hombre fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de ser sorprendido en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras protagonizar una conducción peligrosa por la ciudad.

El detenido, identificado como Francisco Eduardo “N”, se desplazaba a bordo de una camioneta Dodge Caravan gris, circulando en sentido contrario y a exceso de velocidad, lo que alertó a los agentes, quienes iniciaron su persecución hasta interceptarlo.

Al ser abordado por los oficiales, el sujeto reaccionó de manera violenta, intentando agredir físicamente a los policías con golpes, por lo que fue sometido.

Reportero: Roberto Bahena N+

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