Caso de Leyla en Sonora: ¿Esto Nos Explican Sobre la Sentencia de las Menores Implicadas?

Tras las exigencias de justicia por la muerte de Leyla, joven asesinada por supuestas amigas el pasado mes de septiembre de 2025 en el estado de Sonora se consultó a las autoridades para conocer las sanciones de las implicadas.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Rafael Acuña Griego, refirió que por tratarse de dos menores de 13 y 15 años deben ser juzgadas estrictamente bajo La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Explicó que dicha ley establece tres grupos etarios según su edad para determinar las sanciones, siendo estos de 12 a 14 años, de 14 a 16 y de 16 a 17, y únicamente pueden recibir medida de internamiento los mayores de 14 años.

Las sanciones que dictó el juez en contra de dos menores que fueron sentenciadas por el homicidio cometido en contra de Leyla de 15 años, registrado en el municipio de General Plutarco Elías Calles, están dentro del marco legal.

“Se le aplicó una pena de dos años y meses creo a una de ellas, y se le obligó a pagar la reparación del daño, entre paréntesis el juez se limitó a sancionar un acuerdo en un juicio abreviado que tuvo con el inculpado y el ministerio público, entonces ellos presentan un proyecto ante el juez y el juez se limitó a sancionarlo, esa penalidad fue la que pidió el ministerio público”, aseguró Acuña.ç

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Dijo además que en procesos como este en todos los estados los inculpados no pueden ser juzgados como adultos.

“Definitivamente no se puede mientras exista esta ley a la que tenemos que ceñirnos para juzgar a los adolescentes, si acaso alguien que no esté de acuerdo pues tiene que hacer lo necesario ante el Poder Legislativo federal para que se cambie la ley”

¿Qué se sabe sobre el caso de homicidio de Leyla en Sonora?

Leyla, era una adolescente de 15 años, desapareció en septiembre del 2025 en el ejido El Desierto de aquel municipio, el día 25 su cuerpo fue encontrado y el dictamen forense determinó que la menor había perdido la vida por asfixia mecánica.

En un primer momento, la investigación se dirigió a un adulto identificado como Martín “N” alias “El Kalusha” y / o “Minimi”, quien días después fue localizado sin vida y se le identificó mediante huellas dactilares.

En el transcurso de la investigación pericial se reunieron nuevas pruebas obtenidas durante un cateo realizado en el domicilio donde ocurrieron los hechos, que fue en donde localizaro el cuerpo sin vida de Leyla, así como diversos indicios que permitieron confirmar cómo ocurrieron los hechos y la probable participación de las dos adolescentes de 13 y 15 años.

La carpeta fue judicializada ante la autoridad conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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