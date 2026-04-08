Autoridades Atienden el Reporte de Posibles Restos Humanos en Predio Baldío de Reynosa

La tarde de este miércoles 8 de abril de 2026 se han localizado restos humanos en un predio baldío ubicado a espaldas de la colonia Hacienda Las Fuentes Sector 4, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Autoridades ya se encuentran en el lugar luego del reporte donde ya confirmaron el hallazgo e iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos y la investigación del caso.

Atienden Hallazgo de Restos Óseos en Hacienda Las Fuentes en Reynosa. Foto: N+

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La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos trabajan en el lugar.

Información en desarrollo.

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