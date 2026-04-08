Catean Inmueble en Ciudad Obregón Tras la Muerte de Ocho Personas por Sueros en Hermosillo

Como parte de la investigación por la muerte de ocho personas en Hermosillo tras la aplicación de soluciones intravenosas, autoridades realizaron un cateo en Ciudad Obregón, donde fueron asegurados insumos médicos e indicios clave.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la diligencia se llevó a cabo la noche del martes 7 de abril en un inmueble ubicado en la colonia Centro, sobre la avenida Zacatecas.

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¿Qué fue encontrado en el inmueble de Ciudad Obregón?

En el lugar se localizaron 216 soluciones salinas, de las cuales 178 estaban preparadas para su administración y 38 sin preparar.

Durante el operativo también se aseguraron medicamentos diversos, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones y un teléfono celular, todos considerados elementos relevantes para el desarrollo de la investigación.

La intervención forma parte de una carpeta iniciada por el delito de homicidio por responsabilidad médica, derivada de las líneas de investigación que involucran a un médico tratante. Los indicios fueron debidamente asegurados conforme a los protocolos periciales, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Roberto Bahena N+

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