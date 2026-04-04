Despiden en Sonora a Catalina, Quien Falleció Luego de Recibir Tratamiento de Suero Vitaminado

En Sonora, amigos y familiares despidieron a Catalina Figueroa, una de las 4 víctimas que han fallecido después de que recibieron un tratamiento de suero vitaminado vía intravenosa en una clínica homeopática de Hermosillo.

Alejandra Francisco Ontiveros, hija de Dinora, explicó:

“El suero no se aplicaba por ningún motivo como tratamiento de belleza, como muchas personas piensan, no era por eso, se suponía que el suero te daba energía”

Catalina de 38 años, se aplicó suero vitaminado el 1 de abril y después comenzó a presentar problemas de salud hasta que fue hospitalizada en la Clínica del Noroeste donde más tarde falleció.

Al respecto Daniel Figueroa, hermano de Catalina, indicó:

"Yo la verdad busco y estoy insistiéndoles a todos que nos ayuden a hacer justicia. Por eso yo insisto que no quede impune esto, que se haga lo que se tenga que hacer, que se investigue bien todo”

Video: Sepultan a Víctima de Suero Vitaminado en Hermosillo, Sonora; Autoridades Dan Detalles del Caso

Dinora Ontiveros

Las hijas de Dinora Ontiveros, quien falleció el 2 de marzo, después de someterse al procedimiento de suero vitaminado el 24 de febrero, exigen a las autoridades respuestas claras de lo que realmente ocurrió.

“Tenemos muchísimas dudas por las que estamos pidiendo respuestas, respuestas hacia qué pudo haber sido, hacia quién nos va a decir exactamente qué fue lo que le aplicaron a mi mamá", aseguró Alejandra Francisco Ontiveros.

La hija de Dinora recuerda que cuando su mamá ingresó al hospital, su caso fue tratado como dengue e influenza, sin embargo, la familia sospechó de una posible relación con el suero aplicado.

“A mi mamá la empezaron a tratar por dengue y por influenza, por los síntomas, por algunos síntomas que tenía, pero los doctores, literal y textualmente decían, no tiene sentido, es atípica”

Otros fallecimientos

Posteriormente fallecieron otras dos personas: Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, también vinculados a la aplicación de sueros en la misma clínica.

La Fiscalía de Sonora informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación y que existe una persona de interés plenamente identificada, cuya posible participación en los hechos está siendo analizada.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ