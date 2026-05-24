Saúl Hernández Dedica Emotivo Mensaje a Alejandro Marcovich Tras Ser Inducido al Coma

Profundamente conmovido y con un semblante triste, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, dedicó, en nombre de toda la banda, un mensaje a Alejandro Marcovich, exintegrante de la agrupación que se encuentra en coma.

En un concierto este sábado 23 de mayo, en la Velaria de la Feria, en León Guanajuanto, Saúl Hernández aprovechó para enviar el mensaje a su excompañero, con quien ha mantenido por décadas en una relación compleja, marcada por los reencuentros y los distanciamientos. El primero fue en 1995, cuando una pelea entre Hernández y Marcovich fracturó a la banda.

“Queremos aprovechar en nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz, y todo lo mejor para Alejandro Marcovich, le deseamos de todo corazón que se recupere pronto”, dijo Saúl Hernández, con la emoción en la voz, y ante la euforia del público que respondió al mensaje con gritos y aplausos.

El Exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, se Encuentra en Coma tras Sufrir un Derrame

Problemas de salud

El guitarrista argentino Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo pasado, por lo que se le indujo al coma. Su pronóstico de salud es reservado.

Ante la circulación de noticias falsas sobre su fallecimiento, amigos cercanos pidieron atender solo los reportes difundidos por la familia.

Marchovich ya ha enfrentado antes problemas serios de salud. En 2010 le hicieron una cirugía para extirparle varios tumores cerebrales. En 2022 reveló que estaba en tratamiento por cáncer de próstata.

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