¿Por qué Se Salió Alejandro Marcovich de Caifanes? Esto Sabemos

La salida de Alejandro Marcovich de Caifanes se mantiene como uno de los episodios más polémicos en la historia del rock mexicano. El tema volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de que la familia del músico informara que permanece en terapia intensiva y en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo.

Aunque la banda nunca explicó públicamente las razones exactas de la ruptura, con el paso de los años tanto Marcovich como otros integrantes han reconocido que existieron conflictos internos, diferencias personales y disputas relacionadas con el grupo.

El guitarrista se integró a Caifanes a finales de los años 80 y se convirtió en una pieza fundamental del sonido de la banda gracias a su estilo en la guitarra, el cual quedó plasmado en discos emblemáticos como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

Alejandro Marcovich de joven. Foto: N+

La primera gran ruptura ocurrió en 1995, cuando Caifanes se separó en medio de tensiones entre Marcovich y Saúl Hernández. Diversas versiones apuntaron a desacuerdos sobre el control y registro del nombre de la banda, además de conflictos personales que se agravaron con el paso del tiempo.

Tras la separación, Saúl Hernández formó Jaguares, mientras Marcovich se enfocó en proyectos musicales y producción.

En 2011, Caifanes anunció su esperado reencuentro y Marcovich volvió a la agrupación para una gira que despertó la nostalgia de miles de fans. Sin embargo, la reconciliación duró poco.

En marzo de 2014, la banda informó oficialmente que el guitarrista dejaba nuevamente el grupo. El comunicado difundido por Caifanes evitó detallar las razones y únicamente señaló que “los procesos internos deben de ser privados”.

Años después, Marcovich declaró que consideraba injusta su salida y afirmó que existieron conflictos relacionados con el patrimonio y la historia de la banda.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha revelado completamente qué ocurrió al interior de Caifanes, por lo que la salida de Alejandro Marcovich sigue siendo uno de los temas más debatidos entre seguidores del rock en español.

Alejandro Marcovich Está en Coma tras Sufrir Derrame Cerebral

¿Qué canciones escribió Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es un destacado compositor, guitarrista y productor. Durante su tiempo en Caifanes, escribió o coescribió temas fundamentales del rock en español.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México sus canciones más reconocidas incluyen:

Estás dormida : Autoría exclusiva de Marcovich.

: Autoría exclusiva de Marcovich. Aquí no es así : En coautoría con Saúl Hernández y Alfonso André.

: En coautoría con Saúl Hernández y Alfonso André. Hasta morir : Coescrita con Saúl Hernández y Alfonso André.

: Coescrita con Saúl Hernández y Alfonso André. Nubes : Coescrita junto con Saúl Hernández y Sabo Romo.

: Coescrita junto con Saúl Hernández y Sabo Romo. El animal : En coautoría con miembros de Caifanes.

: En coautoría con miembros de Caifanes. Pero nunca me caí : Tema en el que participó como coautor.

: Tema en el que participó como coautor. Tortuga : En mancuerna con Diego Herrera y Saúl Hernández.

: En mancuerna con Diego Herrera y Saúl Hernández. Metamorféame: Canción en la que figura como coautor.

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