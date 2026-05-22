Última Publicación de Degezeta: Esto Escribió el Reguetonero Asesinado en Culiacán, Sinaloa

El asesinato del cantante urbano Degezeta en Culiacán, Sinaloa, ha conmocionado a sus seguidores y al mundo de la música urbana. Horas después de que se confirmara su muerte, comenzó a circular la última publicación que compartió en redes sociales antes del ataque armado en el que perdió la vida.

¿Cuál fue la última publicación de Degezeta?

Mario Alberto Barreto Domínguez, nombre real del artista sonorense de 22 años, publicó un video en Instagram desde un estudio de grabación, donde aparentemente trabajaba en nueva música.

En el reeel se le observa escuchando una canción y conviviendo relajadamente mientras sonaba música de fondo.

La publicación llamó la atención por la frase que escribió acompañando el video: “Vengo bien loco”, mensaje que ahora sus fans han retomado tras darse a conocer la noticia de su asesinato.

¿Qué le pasó a Degezeta?

De acuerdo con los primeros reportes, Degezeta fue atacado a balazos la noche del 21 de mayo en las inmediaciones de la colonia Miguel Alemán, en Culiacán, luego de salir de un estudio de grabación acompañado de otro hombre identificado como Iván Marlon, quien también murió en el lugar.

Las autoridades señalaron que el atentado ocurrió cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen.

El cantante comenzaba a ganar popularidad dentro de la escena del reguetón y trap mexicano. Apenas unos días antes había lanzado nueva música y mantenía actividad constante en redes sociales, donde compartía avances de sus canciones y momentos de su vida cotidiana.

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