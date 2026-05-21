Allison Lozz: De Icónica Actriz en Televisa a Exitosa Empresaria en Estados Unidos

La historia de Allisson Lozz es de esas que el público de las telenovelas mexicanas no olvida.

Tras consagrarse como una de las estrellas juveniles más brillantes de Televisa en los años 2000, la actriz dio un giro radical: se alejó por completo de los sets de grabación y se mudó a Estados Unidos, donde hoy goza de una exitosa faceta como empresaria.

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Allisson Lozz: De estrella de Televisa a empresaria

Su camino a la fama comenzó desde muy pequeña en el reality infantil Código F.A.M.A., plataforma que la catapultó a exitosas producciones como Alegrijes y Rebujos, Misión S.O.S., Rebelde, Al Diablo con los Guapos y En Nombre del Amor. Gracias a estos protagónicos, su rostro se convirtió de inmediato en uno de los más cotizados y reconocidos de la televisión de la época.

Sin embargo, en la cumbre del éxito, la actriz sorprendió a todos al anunciar su retiro definitivo en 2009. Tiempo después, Lozz rompió el silencio y confesó que el medio artístico no la hacía feliz, exponiendo las extenuantes jornadas de grabación y los retos que implicó trabajar en la televisión desde la infancia.

Con la fama en el pasado, Allisson se estableció en Colorado, Estados Unidos, para formar una familia y empezar de cero lejos de las cámaras. En esta nueva etapa, se unió a la religión de los Testigos de Jehová y volcó toda su energía en el sector empresarial.

¿Qué es de Allisson Lozz en la actualidad?

Hoy en día, destaca en el mundo de los negocios dentro de la industria de la belleza y el bienestar. Según diversos reportes y sus propias redes sociales, su marca ha crecido tanto que ya forma parte de clubes de alto rendimiento, logrando ingresos superiores a los que percibía en sus años como actriz.

A pesar de que varios productores de Televisa han intentado convencerla de volver, ella ha dejado claro que los melodramas son un capítulo cerrado. De hecho, la productora Rosy Ocampo reveló hace poco que la buscó para un proyecto televisivo, pero la exactriz rechazó la oferta, argumentando la plenitud y felicidad que le da su vida actual.

Aunque han pasado más de 15 años desde que pisó un foro de grabación, Allisson Lozz se mantiene en la memoria del público como una de las protagonistas juveniles más queridas. Su evolución de estrella infantil a empresaria de éxito en el extranjero sigue siendo una de las transiciones más atípicas del espectáculo.

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