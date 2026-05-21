¿Alex Fernández Está Distanciado de su Papá Alejandro? Esto Dijo el Hijo de 'El Potrillo'

Los rumores sobre una supuesta fractura en la dinastía Fernández empezaron a circular después de que Álex aclarara que no tuvo nada que ver en el disco homenaje a su abuelo Vicente Fernández.

Las versiones apuntaban a una aparente tensión familiar relacionada con temas profesionales y decisiones dentro de la carrera musical de Álex. Incluso algunos rumores aseguraban que la relación entre él y su padre, Alejandro Fernández, se habría enfriado y que su convivencia era limitada.

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¿Qué dijo Álex Fernández?

El hijo de "El Potrillo" decidió responder directamente a las especulaciones con un mensaje en redes sociales. A través de un comunicado, dejó claro que no existe ningún conflicto con su padre y negó cualquier tipo de enfrentamiento.

En su mensaje, Álex expresó que ama profundamente a Alejandro Fernández y que siente orgullo por él, además de agradecerle el apoyo y los consejos que ha recibido tanto en su vida personal como en su carrera artística.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía juntos. Otro detalle que llamó la atención fue que Alejandro compartió el mensaje de su hijo.

Aunque "El Potrillo" no emitió declaraciones adicionales, su reacción fue tomada como una señal pública de respaldo.

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