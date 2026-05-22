Ricky Martin Sufre Ataque con Gas Lacrimógeno en Concierto en Montenegro

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió momentos de tensión durante un concierto en Montenegro luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno cerca del escenario mientras se presentaba ante miles de fans en la Plaza de la Independencia de Podgorica.

Ricky Martin Confiesa como fue Salir del Closet

¿Qué pasó con Ricky Martin en Montenegro?

El incidente ocurrió la noche del 21 de mayo, durante el arranque de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live. De acuerdo con reportes y comunicados difundidos por el equipo del artista, el espectáculo tuvo que ser interrumpido de manera abrupta mientras asistentes y personal de seguridad evacuaban parte del recinto.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que algunas personas comienzan a cubrirse el rostro y alejarse de las primeras filas, mientras los músicos abandonan el escenario. Según medios internacionales, el cantante interpretaba “Vente Pa’ Ca” cuando ocurrió el ataque.

La publicista del intérprete, Róndine Alcalá, confirmó mediante un comunicado que tanto Ricky Martin como su equipo se encuentran fuera de peligro. Además, explicó que el artista salió del escenario como medida preventiva mientras las autoridades locales controlaban la situación.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario”, señaló el comunicado compartido por el equipo del cantante, detallando que varios asistentes recibieron atención tras el caos generado en el lugar.

Pese al susto, Ricky Martin decidió regresar al escenario una vez que las autoridades garantizaron la seguridad del público y del recinto. De acuerdo con medios internacionales, integrantes de su equipo le recomendaron no continuar con el show, pero el artista optó por retomar el concierto para cumplir con sus fans.

El concierto formaba parte de las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro y reunió a miles de personas en la capital del país europeo.

¿Qué pasará con la gira de Ricky Martin por Europa?

Hasta el momento, las autoridades locales mantienen abierta una investigación para identificar a la persona responsable del ataque. Mientras tanto, la gira europea de Ricky Martin continuará según lo previsto.

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