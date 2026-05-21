Lupillo Rivera Defiende a Ángela Aguilar: "Están Arruinándole la Carrera"

En medio de una nueva polémica que involucra a Lupillo Rivera y Ángela Aguilar, el intérprete salió en defensa de la esposa de Christian Nodal y lanzó un mensaje contra quienes la atacan constantemente en redes sociales.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera y Ángela Aguilar?

Las declaraciones del cantante ocurrieron después de que se viralizara un video falso generado con inteligencia artificial en el que supuestamente aparecía vinculado con Ángela Aguilar. Lupillo no solo desmintió el contenido, sino que aseguró que está considerando emprender acciones legales contra quienes difundieron el material.

VIDEO: Christian Nodal Lanza "Un Vals", Canción Dedicada a Ángela Aguilar

Lupillo pide frenar el hate contra Ángela

En su reacción a este video, Lupillo Rivera aprovechó para expresar su molestia por el trato que recibe Ángela Aguilar en internet. Según explicó, considera que la cantante se ha convertido en blanco de ataques constantes desde que hizo pública su relación con Christian Nodal y que la situación ya rebasó los límites.

El intérprete pidió a usuarios y críticos “dejarla en paz” y cuestionó el nivel de hostilidad que existe alrededor de la integrante de la Dinastía Aguilar. También advirtió que el acoso digital podría tener consecuencias graves en su carrera artística.

De acuerdo con sus palabras, el problema ya dejó de ser una simple conversación en redes para convertirse en una campaña de ataques permanentes. “Le están arruinando la carrera”, expresó el cantante.

El video creado con IA que desató la polémica

La controversia comenzó por un video donde supuestamente aparecía una declaración comprometedora que relacionaba a Lupillo Rivera con Ángela Aguilar. El cantante negó rotundamente la autenticidad del material y aseguró que fue creado mediante inteligencia artificial.

Incluso, Lupillo señaló públicamente que buscará asesoría legal para proteger su imagen y frenar la difusión de contenidos falsos que afecten tanto su reputación como la de otras personas involucradas.

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