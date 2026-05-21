¿Qué Pasó con Fito Paez? Lo Abuchearon en Su Último Concierto por Esta Razón

El más reciente concierto de Fito Páez en Buenos Aires terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su carrera recientemente.

Su show en el Movistar Arena se transformó en un evento marcado por silbidos, tensión y un inesperado choque entre el artista y parte de su propio público.

¿Por qué abuchearon a Fito Paez en Argentina?

La razón detrás de los abucheos no tuvo que ver con problemas técnicos ni polémicas externas. El descontento surgió porque Páez optó por dedicar una parte importante del recital a interpretar Novela, su nuevo disco, prácticamente de principio a fin.

Muchos asistentes esperaban una noche cargada de clásicos y reaccionaron con silbidos y expresiones de molestia al encontrarse con un repertorio muy distinto al que imaginaban.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, la tensión comenzó a sentirse conforme avanzaba el show. Mientras una parte del público aplaudía la propuesta del músico, otro sector empezó a manifestar su inconformidad desde las gradas. La situación fue lo suficientemente evidente como para interrumpir por momentos el ambiente habitual de sus conciertos.

El intérprete respondió a los asistentes en medio de los silbidos y mantuvo un intercambio con los presentes, dejando claro que apostó por una propuesta distinta a la esperada.

Sin embargo, el ambiente cambió más adelante. Cuando comenzaron a sonar algunos de sus temas más emblemáticos, la tensión disminuyó y el recinto volvió a conectar con el cantante. El concierto terminó entre aplausos y con un mensaje emotivo del músico, quien aseguró que jamás olvidaría aquella noche.

Lo que pasó con Fito Paez plantea una pregunta: ¿Los artistas deben priorizar los grandes éxitos que el público espera escuchar u optar por la libertad total para apostar por nuevo material? En el caso de Fito Páez, su intento por presentar sus nuevas canciones le jugó un poco en contra.

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