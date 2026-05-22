Boletos de Stray Kids en México 2026: ¿Cuándo Es la Preventa de StrayCity en el Estadio GNP?

¡Los STAY mexicanos ya tienen una nueva cita con el K-pop! El grupo surcoreano Stray Kids confirmó su regreso al país con STRAYCITY MEXICO CITY, un show especial que encenderá el Estadio GNP Seguros en septiembre de 2026.

¿Cuándo es el concierto de Stray Kids en México 2026?

La cita para STRAYCITY MEXICO CITY es el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Lo mejor de todo es que Stray Kids no vendrá solo; el evento sumará el talento de invitados especiales como NEXZ, BAD MILK, KEI LINCH, COCHO, K4OS, Andrés Obregón y Renee en fechas seleccionadas.

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¿Cuándo es la preventa de boletos para Stray Kids en CDMX?

La carrera por las entradas arranca oficialmente el próximo 29 de mayo de 2026 a las 2:00 p.m.

¿Dónde comprar los boletos de Stray Kids en México 2026?

La plataforma oficial para asegurar tu lugar es Ticketmaster México. El concierto se perfila como uno de los eventos de K-pop más masivos e importantes del año.

Stray Kids ya sabe lo que es hacer sold out en tiempo récord en tierras mexicanas, tal como pasó en sus shows de 2025 en el mismo Estadio GNP Seguros, donde la euforia de los fans obligó a abrir una segunda fecha. Si quieres asegurar tu entrada, el mejor consejo para los STAY es meterse temprano a la fila virtual de Ticketmaster y tener la sesión iniciada para ganarle al reloj.

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