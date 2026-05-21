LP en México 2026: ¿Cuándo y Cómo Comprar Boletos para Conciertos en CDMX, Monterrey y Zapopan?

La cantante y compositora LP volverá a México en 2026 con una gira especial: All Is Not Lost 2026, una serie de conciertos con la que celebrará el décimo aniversario de Lost on You, uno de los discos más importantes de su carrera.

Además de interpretar música nueva y temas clásicos, la artista promete tocar el álbum Lost on You completo durante sus presentaciones.

¿Cuándo estará LP en México?

Tras su reciente paso por festivales en el país, LP confirmó tres fechas en territorio mexicano y ya se revelaron los detalles de preventa y venta de boletos.

La gira All Is Not Lost 2026 llegará a tres ciudades mexicanas:

20 de noviembre: Monterrey – Escenario GNP Seguros

22 de noviembre: Ciudad de México – Auditorio Nacional

25 de noviembre: Zapopan/Guadalajara – Auditorio Telmex

El show incluirá dos sets cargados de música nueva y clásica, además de una interpretación íntegra de Lost on You.

¿Cuándo es la preventa de boletos para LP?

La preventa Banamex comenzará el próximo 26 de mayo de 2026. En el caso de la fecha de Ciudad de México, iniciará a las 10:00 de la mañana, mientras que la venta general arrancará un día después, el 27 de mayo, a través de Ticketmaster y taquillas autorizadas.

Hasta el momento, OCESA también promociona la opción de tres meses sin intereses para compras participantes.

¿Cómo comprar boletos para LP en México?

Si quieres conseguir entradas para CDMX, Monterrey o Zapopan, estos son los pasos:

Ingresa a Ticketmaster México

Inicia sesión o crea una cuenta antes de la preventa.

Ten lista una tarjeta Banamex si participarás en preventa.

Busca la fecha y ciudad correspondiente.

Selecciona tus lugares y completa la compra.

Los precios oficiales todavía no han sido revelados, por lo que se espera que se anuncien más detalles conforme se acerque la venta.

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