Precios de Boletos Corona Capital 2026: Cuánto Cuestan, Abonos que Hay y Fases de Venta

A pocos días del anuncio oficial del cartel del Corona Capital, ya hay precios de boletos, tipos de acceso y fechas de venta para el festival.

¿Cuándo es el Corona Capital 2026?

El evento se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y ya se revelaron los costos oficiales de los abonos para la primera fase.

¿Cuánto cuestan los boletos del Corona Capital 2026?

Los precios anunciados corresponden a los abonos de tres días con cargos incluidos en su Fase 1. Estos son los costos:

General Fase 1: $5,071.60 pesos

Comfort Pass Fase 1: $6,941.60 pesos

Banamex VIP Fase 1: $9,647.20 pesos

Además, también estará disponible la experiencia CLUB, con un precio de:

CLUB: $22,500 pesos (sin cargos)

Como ocurre cada año, los precios podrían aumentar conforme avancen las etapas de venta.

¿Qué tipos de abonos habrá para Corona Capital 2026?

El festival contará con distintas modalidades para adaptarse a diferentes presupuestos y experiencias:

General

La entrada tradicional para disfrutar del festival y acceder a los escenarios y áreas generales.

Comfort Pass

Incluye beneficios adicionales para una experiencia más cómoda dentro del evento.

Banamex VIP

Ofrece una experiencia premium con ventajas exclusivas dentro del festival.

CLUB

La categoría más exclusiva disponible hasta ahora para los asistentes.

¿Cuáles son las fechas de preventa y venta del Corona Capital 2026?

Las ventas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con distintas etapas previas al lanzamiento general:

Venta Beyond: 22 de mayo a las 9:00 AM

Preventa Priority: 25 de mayo a las 9:00 AM

Preventa Banamex: 26 de mayo a las 2:00 PM

Venta General: 27 de mayo a las 2:00 PM

Además, habrá una promoción de 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex para compras a partir de 3 mil pesos.

¿Habrá boletos por día para el Corona Capital 2026?

Sí. También se venderán boletos individuales por día, aunque estos saldrán más adelante.

La estimación es que estén disponibles entre tres y cinco semanas después del inicio de la venta de abonos, por lo que quienes solo quieran asistir una fecha tendrán que esperar un poco más para conocer precios y disponibilidad.

Historias recomendadas:

KATSEYE en México 2026: Precio de Boletos por Zona y Mapa Oficial del Concierto

Del Fandom al Activismo: Swifties y ARMY se Unen a Iniciativa "Salva a Mahahual"