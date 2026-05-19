KATSEYE en México 2026: Precio de Boletos por Zona y Mapa Oficial del Concierto

Las y los fans mexicanos de Katseye ya tienen una cita marcada en el calendario. El grupo llegará a la Ciudad de México con The Wudy World Tour y ya fueron revelados tanto el mapa oficial del recinto como los precios de boletos por zona para su presentación en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo se presenta KATSEYE en el Palacio de los Deportes de CDMX?

El concierto se realizará el viernes 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, en un show programado para iniciar a las 8:00 de la noche, de acuerdo con la información compartida en el mapa oficial del evento.

El mapa oficial del concierto de Katseye en México

El escenario estará ubicado al frente del recinto con una configuración tradicional y una sección General/Floor (FDM) frente al escenario. El mapa divide las localidades por colores y niveles, incluyendo las zonas Oro, Plata y las secciones B, C, D y E.

Las áreas más cercanas al escenario corresponden a las zonas de mayor costo, mientras que los lugares más alejados mantienen opciones más accesibles para quienes buscan asistir sin gastar tanto.

Precios de boletos de Katseye por zona

Esta es la lista de precios revelada para el concierto:

Zona Oro

$5,208

$7,812

Zona Plata

$4,811

$6,820

Zona B

$3,943

$4,811

$6,820

Zona C

$3,199

$3,839

$4,991

Zona D

$2,480

$2,926

$4,948

Zona E

$1,711

$1,968

De acuerdo con la información del evento, los precios ya incluyen cargos por servicio. Sin embargo, se añade un cargo único de procesamiento de orden de $50 por compra, sin importar el número de boletos adquiridos.

También se especifica que la disponibilidad de entradas dependerá de la demanda y de los mecanismos de venta de la boletera.

Con estos precios ya revelados, las fans mexicanas pueden comenzar a planear cuánto invertir para ver a Katseye durante una de las fechas más esperadas de su gira en Latinoamérica.

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