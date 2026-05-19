¿Quieres Bailar con Shakira? La Cantante Invita a Fans a la Final del Mundial 2026

Las expectativas por el Mundial 2026 están más arriba que nunca. Ahora, Shakira no solo se adueñará del escenario en el histórico show de medio tiempo de la gran final, sino que quiere armar una auténtica fiesta global con su gente.

La estrella colombiana lanzó una convocatoria abierta para buscar a fans y bailarines de todo el mundo que sueñen con acompañarla en el evento deportivo más importante del planeta.

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Shakira recluta a fans para que la acompañen en el escenario

La mente maestra detrás de “Waka Waka” sorprendió a todos al invitar a personas de cualquier rincón del mapa a grabarse bailando la coreografía de “Dai Dai”, el nuevo himno oficial de la Copa del Mundo.

Los ganadores se unirán a su cuerpo de baile para la final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, que pasará a la historia por albergar el primer espectáculo de medio tiempo estilo Super Bowl en una final de Copa del Mundo.

¿Cómo puedes participar?

Entrarle a la dinámica es de lo más sencillo: los interesados solo tienen que grabarse sacando sus pasos más creativos con la canción de fondo y subir el video a TikTok, Instagram o X. El único requisito es etiquetar a Shakira y usar los hashtags oficiales del tema, ya que la propia cantante y su equipo estarán revisando personalmente el contenido para elegir a los afortunados.

La idea nació luego de que la barranquillera quedara fascinada con los videos de varios grupos de niños africanos que se volvieron virales bailando “Dai Dai”. De hecho, colectivos de Uganda como Ghetto Kids y Wakiso Dance Kids Foundation ya tienen su lugar más que asegurado en el show gracias a la energía y el talento que demostraron en redes sociales.

Este regreso de Shakira al terreno mundialista no es ninguna sorpresa. Su romance con el futbol viene de largo con hitos como “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014). Esta vez, con “Dai Dai”, el regreso viene además con causa, pues la canción busca apoyar proyectos de educación infantil en una iniciativa conjunta con la FIFA y varias organizaciones aliadas.

Por si fuera poco, la final de 2026 no solo vibrará con el ritmo de la colombiana. El cierre del torneo promete ser un cruce titánico entre el deporte y el entretenimiento gracias a las actuaciones confirmadas de Madonna y BTS, lo que asegura un show sin precedentes.

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